AFP узнало об обсуждении в ЕС отправки военных на Украину

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта, но не изменит его исход. В Кремле указывали на отсутствие единого мнения в Европе насчет отправки контингента на Украину и предупреждали о рисках прямого столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что французские и британские военные уже находятся в зоне боевых действий.