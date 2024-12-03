AFP узнало об обсуждении в ЕС отправки военных на Украину

Начались предварительные обсуждения вопроса о возможности развертывания европейских войск на Украине для соблюдения договоренности о прекращении огня, если стороны конфликта об этом договорятся, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на двух дипломатов.
«Во многих странах очень серьезно думают о различных возможных сценариях и о том, как мы можем способствовать гарантиям безопасности», — сказал один из собеседников агентства (цитата по France24).
По словам источников AFP, в Европе находятся в поисках идеи, «которую можно донести до США».
25 ноября о начале секретных переговоров насчет отправки войск на Украину писала Le Monde. По данным издания, в них принимают участие Великобритания и Франция, а поводом стала перспектива возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа.
Одним из первых эту тему поднял президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале. Он также допускал возможность проведения наземной операции против российской армии. Условиями для отправки западного контингента на Украину Макрон называл прорыв фронта и соответствующую просьбу Киева. Тогда его инициатива встретила критику как в России, так и на Западе.
Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта, но не изменит его исход. В Кремле указывали на отсутствие единого мнения в Европе насчет отправки контингента на Украину и предупреждали о рисках прямого столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что французские и британские военные уже находятся в зоне боевых действий.