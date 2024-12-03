Глава партии «Яблоко» потребовал отставки председателя СПЧ

По словам главы СПЧ, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, он возлагал цветы у мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Там никого не было, в то время как на Лубянской площади было несколько десятков человек, которые общались и возлагали цветы к Соловецкому камню.