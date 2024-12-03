Польша вновь продлевает действие буферной зоны на границе с Беларусью

В конце мая этого года премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что буферная зона нужна для сдерживания нелегальной миграции. Кроме того, тогда он анонсировал более широкое использование полицейских в тех местах на границе с Беларусью, где якобы фиксируются массовые попытки ее пересечения нелегалами.