Польша вновь продлевает действие буферной зоны на границе с Беларусью

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Польские власти приняли решение в очередной раз продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью, как и прежде, срок определен в 90 дней, сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек в эфире Польского радио.
«На этой неделе МВД опубликует постановление о продлении буферной зоны на польской границе на три месяца», — сказал он.
Мрочек уточнил, что запрос на продление действия буферной зоны поступил в МВД от командующего Погранслужбы.
Буферная зона на границе с Беларусью действует согласно постановлению польских властей, принятого в июне этого года, в сентябре оно было продлено. И в первом, и во втором случае действие буферной зоны определялось 90 днями.
Как ожидается, площадь зоны не изменится. Сейчас она охватывает протяженность границы на участке 60,67 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше.
На отрезке 44,55 километра запретная зона на пребывание уходит вглубь польской территории на 200 метров от линии госграницы, а на другом отрезке, длиной 16,12 километра, она шире и составляет около двух километров.
В польском МВД отмечали, что площадь запретной зоны не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы эти ограничения были «менее обременительными для жителей, туристов и других лиц, осуществляющих профессиональную деятельность».
В конце мая этого года премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что буферная зона нужна для сдерживания нелегальной миграции. Кроме того, тогда он анонсировал более широкое использование полицейских в тех местах на границе с Беларусью, где якобы фиксируются массовые попытки ее пересечения нелегалами.