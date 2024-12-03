Назначен новый аким Арыси

«Аким города Арыс Гульжан Мамыткызы в связи с переходом на другую работу освобождена от занимаемой должности. Она зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель и внесла значительный вклад в развитие города. Мы выражаем ей благодарность. Сегодня на должность акима города назначен новый человек. Основные направления области — это развитие производства, открытие новых рабочих мест, привлечение инвестиций, повышение экономики и улучшение благосостояния населения. Кайсар Закирулы должен активно работать в этих направлениях. Необходимо полностью использовать логистический потенциал и превратить город в промышленно развитый. Важно реализовать программу “Таза Қазақстан”, а также благоустройство региона».