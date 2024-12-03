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Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО

Путин прибыл в Центр инновационных технологий в ортопедии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.

Путин посещает центр в Международный день инвалидов, который был провозглашен Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается ежегодно 3 декабря.

АО «ЦИТО» занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие активно использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.

АО «ЦИТО» активно занимается протезированием военнослужащих — участников СВО. Как уточнили на предприятии, с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.

Путин Владимир
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медицина