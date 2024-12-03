Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО

АО «ЦИТО» занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие активно использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.