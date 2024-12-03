Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию раненые бойцы СВО

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.
Путин посещает центр в Международный день инвалидов, который был провозглашен Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается ежегодно 3 декабря.
АО «ЦИТО» занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие активно использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.
АО «ЦИТО» активно занимается протезированием военнослужащих — участников СВО. Как уточнили на предприятии, с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.