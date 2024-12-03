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Интерпол поможет Казахстану вернуть похищенные деньги

Генпрокуратура Казахстана и Интерпол договорились о совместной работе в поиске похищенных активов.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре Казахстана и Национальное центральное бюро Интерпола подписали меморандум о сотрудничестве.

«Цель документа определение партнерских механизмов и форм сотрудничества для эффективного использования профессионального, экспертного, информационного потенциала и опыта сторон», — указывается в сообщении Генпрокуратуры Казахстана.

Меморандум предусматривает повышение квалификации сотрудников, обмен доступной информацией, анализ возможности расширения и углубления двустороннего сотрудничества в сфере поиска и возврата государству незаконно приобретенных активов.

«Стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время первого совместного мероприятия по обмену опытом и практикой раскрытия, подтверждения происхождения и возврата активов», — заявлено в сообщении.

Комитет по возврату активов Генпрокуратуры является участником рабочей группы Интерпола по внедрению новых инструментов по поиску и возврату активов — «Серебряный бюллетень» и «Серебряное уведомление».

Прокуратура