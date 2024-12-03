Интерпол поможет Казахстану вернуть похищенные деньги

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре Казахстана и Национальное центральное бюро Интерпола подписали меморандум о сотрудничестве.
«Цель документа определение партнерских механизмов и форм сотрудничества для эффективного использования профессионального, экспертного, информационного потенциала и опыта сторон», — указывается в сообщении Генпрокуратуры Казахстана.
Меморандум предусматривает повышение квалификации сотрудников, обмен доступной информацией, анализ возможности расширения и углубления двустороннего сотрудничества в сфере поиска и возврата государству незаконно приобретенных активов.
«Стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время первого совместного мероприятия по обмену опытом и практикой раскрытия, подтверждения происхождения и возврата активов», — заявлено в сообщении.
Комитет по возврату активов Генпрокуратуры является участником рабочей группы Интерпола по внедрению новых инструментов по поиску и возврату активов — «Серебряный бюллетень» и «Серебряное уведомление».