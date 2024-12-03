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Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала

Министра обороны Умерова вызвали в Раду из-за скандала вокруг оборонных закупок.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в украинский парламент в связи со скандалом вокруг оборонных закупок, в частности, с поставкой ВСУ бракованных мин, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин. За — 153», — написал Железняк в своем Telegram- канале, уточнив, что для решения было необходимо более 150 голосов депутатов.

В конце ноября украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна «Укроборонпром».

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