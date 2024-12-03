В Анголе запретили похороны на время визита Байдена, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти провинции Бенгела на западе Анголы запретили уличную торговлю, а также проведение похорон в нескольких муниципалитетах на время визита президента США Джо Байдена, сообщает местное издание Novo Jornal.
В понедельник президент США Джо Байден начал двухдневный визит в Анголу, который предположительно может стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве главы государства.
«Визит Байдена: в Бенгеле будут отложены похороны, перекрыты несколько дорог, а также запрещена уличная торговля», — говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что похороны, запланированные в муниципалитетах Катумбела и Луонго на 4 декабря, будут перенесены на 5 декабря.
Издание сообщает, что 4 декабря президент США посетит железную дорогу в провинции Бенгела, соединяющую территорию Анголы с горнодобывающими районами ДР Конго и Замбии.