В Молдавии оппозиционный блок выдвинет вотум недоверия правительству

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии в ближайшее время выдвинет вотум недоверия правительству республики, заявил во вторник депутат от Компартии Олег Рейдман.
Ранее о своем намерении отправить в отставку правительство Молдавии во главе с премьером Речаном заявила Партия социалистов.
«Нам ничего не остается, кроме как предложить парламенту вопрос о вотуме недоверия правительству, который мы внесем обязательно в ближайшее время».
Блок коммунистов и социалистов подверг резкой критике политику правительства в области энергобезопасности страны. В частности, они считают, что правительство не выполнило своих обязательств по обеспечению энергобезопасности, «превратив энергосектор в бизнес — в ущерб гражданам и экономике страны».
При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии «Действие и солидарность», занимающей 63 места в парламенте из 101.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.