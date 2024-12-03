Китай ввел ресурсные санкции против США

Власти Китая ввели прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые, по мнению китайских властей, могут иметь потенциальное военное применение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли КНР.
Так, под запрет попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется). Вышеперечисленные материалы, в частности, имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.
Директива Пекина о так называемых товарах двойного назначения, в которой говорится о защите национальной безопасности и интересов и которая вступает в силу немедленно, также требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США.
Reuters со ссылкой на данные китайской таможни пишет, что с января по октябрь 2024 года не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия из Китая в США, хотя годом ранее это был четвертый и пятый по величине рынок этих минералов соответственно. Аналогичным образом, общие поставки сурьмяной продукции из Китая в октябре упали на 97% по сравнению с сентябрем, указывает агентство. В прошлом году на долю Китая пришлось 48% общемировой добычи сурьмы.
Как отмечает Reuters, новые антиамериканские санкции усиливают и без того серьезные ограничения на экспорт полезных ископаемых, которые Пекин постепенно вводит с прошлого года. Они последовали за угрозой избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) ввести дополнительные 10-процентные пошлины на весь китайский импорт.
«Этот шаг представляет собой значительную эскалацию напряженности в цепочках поставок, где доступ к сырьевым ресурсам на Западе и так затруднен», — заявил агентству соучредитель консалтинговой компании Project Blue Джек Беддер. По подсчетам этой компании, в этом году на долю Китая пришлось 59,2% производства рафинированного германия и 98,8% производства рафинированного галлия.
«Неудивительно, что Китай отреагировал на ужесточение ограничений со стороны американских властей, как текущих, так и предстоящих, собственными ограничениями на поставки этих стратегических полезных ископаемых, — указал в разговоре с Reuters председатель Всемирной горнодобывающей ассоциации Китая Питер Аркелл. — Это торговая война, в которой нет победителей».
Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. Трамп еще при своем первом сроке вел с Китаем «торговую войну», а в своей предвыборной программе обещал отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не за счет сбора налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире.
В октябре республиканец пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады и 10-процентные — на китайские товары, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят фентанил (синтетический опиоид, известный также как «наркотик-зомби»). Кроме этого, в конце прошлой недели Трамп заявил, что в случае, если страны БРИКС решат создать собственную новую валюту, Вашингтон введет для товаров из государств, входящих в это объединение, пошлину 100%. Представитель китайского МИДа Линь Цзянь в ответ заявил, что КНР продолжит сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США.