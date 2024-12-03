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Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Центр инновационных технологий в ортопедии (АО ЦИТО) и пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения.

Глава государства также осмотрел производство протезов рук и ног. Кроме того, президенту показали примерочные, где их «подгоняют» по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.

АО «ЦИТО» занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.

АО «ЦИТО» активно занимается протезированием военнослужащих — участников СВО. Как уточнили на предприятии, в период с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.

Путин Владимир
медицина