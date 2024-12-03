Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения

Глава государства также осмотрел производство протезов рук и ног. Кроме того, президенту показали примерочные, где их «подгоняют» по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.
АО «ЦИТО» занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.
АО «ЦИТО» активно занимается протезированием военнослужащих — участников СВО. Как уточнили на предприятии, в период с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.