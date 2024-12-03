Депутат Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией инвестсоглашения с РФ

Документ предусматривал льготы для российских предпринимателей, реализующих проекты с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей. Именно из-за этого соглашения в стране несколько дней назад разгорелись массовые протесты, в результате которых Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подписали документ еще 30 октября в Москве, а рассмотреть вопрос о ратификации изначально должны были 15 ноября — но на фоне митингов вопрос отложили.