Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Причиной стал коррупционный скандал, разразившийся в республике в октябре того же года. Тогда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.