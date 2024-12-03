Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, передает Рёнхап.
«Для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя я объявляю о введении военного положения», — приводит агентство заявление главы государства.
Сообщается, что ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание в своем офисе, после которого заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.
В свою очередь, командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке работы парламента и политических партий, а также о введении контроля над всеми СМИ.
По данным Associated Press, президент обвиняет оппозиционные силы страны в попытках получить контроль над высшим законодательном органом, симпатиях к КНДР и антигосударственных действиях, парализующих работу правительства.
Как указывает агентство, в последнее время Юн Сок Ёль с трудом продвигал свою повестку в парламенте, который после апрельских выборов находится под контролем оппозиции. В частности, правящая Партия народной власти (ПНВ) не может провести через орган законопроект о бюджете на следующий год из-за противостояния с Демократической партией Кореи (ДПК).
Первый импичмент президента Южной Кореи.
Первый в истории Южной Кореи импичмент президента произошел 9 декабря 2016 года, когда парламент страны проголосовал за отстранения от власти Пак Кын Хе, занимавшую должность главы государства с 2013 года.
Причиной стал коррупционный скандал, разразившийся в республике в октябре того же года. Тогда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.