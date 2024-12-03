Пентагон рассказал о контактах с Россией по Сирии: о чем могли говорить Москва и Вашингтон

Представители властей США вышли на связь с должностными лицами Российской Федерации для обсуждения эскалации военно-политической ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
Сотрудник Пентагона не стал раскрывать подробности переговоров, но отметил, что для их проведения использовался некий канал связи. Вероятно, именно о нем ранее упоминал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, когда говорил о наличии специальной защищенной линии связи между США и РФ для особых случаев.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью телеканалу «Россия 24» поделился своим видением о происходящем в Сирии. По его мнению, события выгодны США, которые за срывом попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове и Грузии решили «открыть второй фронт» на Ближнем Востоке.
В то же время научный сотрудник иранского Института стратегических исследований Востока Омид Рахими в беседе с ТАСС отметил, что американская администрация пытается затормозить смещение баланса сил на Ближнем Востоке, для чего использует дестабилизацию обстановки в Сирии.
Не исключено, что в связи с этим у Пентагона и возникла потребность обсудить ситуацию с российским руководством и военным командованием. Кроме того, РФ оказывает серьезную военную и политическую поддержку действующему президенту Сирии Башару Асаду, а ее войска непосредственно задействованы в борьбе с террористическими группировками.