Пентагон рассказал о контактах с Россией по Сирии: о чем могли говорить Москва и Вашингтон

Не исключено, что в связи с этим у Пентагона и возникла потребность обсудить ситуацию с российским руководством и военным командованием. Кроме того, РФ оказывает серьезную военную и политическую поддержку действующему президенту Сирии Башару Асаду, а ее войска непосредственно задействованы в борьбе с террористическими группировками.