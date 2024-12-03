В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан вел переговоры с Румынией о закупке газа по льготным ценам, сообщил на слушаниях в парламенте министр энергетики Виктор Парликов.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
«С июня мы обратились за поддержкой, в том числе к нашим партнерам в Румынии, чтобы получить контракт по льготной цене. Насколько мне известно, дискуссии премьер-министров о получении льготной цены, потому что в основном в этом и заключалась суть, чтобы мы могли получать объемы по хорошим ценам через контракт, дающий нам преимущество или политическую поддержку, закончились уже после выборов».
Он отметил, что рассказать об итогах этих переговорах может только сам Речан.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.