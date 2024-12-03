В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа

«С июня мы обратились за поддержкой, в том числе к нашим партнерам в Румынии, чтобы получить контракт по льготной цене. Насколько мне известно, дискуссии премьер-министров о получении льготной цены, потому что в основном в этом и заключалась суть, чтобы мы могли получать объемы по хорошим ценам через контракт, дающий нам преимущество или политическую поддержку, закончились уже после выборов».