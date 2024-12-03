Ключи от 49 школьных автобусов вручил директорам сельских школ губернатор

Транспорт для доставки школьников в сельские образовательные учреждения получили директора школ, расположенных в отдалённых районах Пермского края.
Губернатор края Дмитрий Махонин вручил 3 декабря директорам сельских школ ключи от 49 новых школьных автобусов. Они помогут обеспечить комфортную доставку 1300 ребят из 44 сельских и деревенских школ.
Об этом Дмитрий Махонин написал в своём телеграмм-канале.
«Ежегодно благодаря федеральной поддержке обновляем автобусы старше 10 лет, чтобы поездки для детей были комфортными и безопасными», — сообщил Дмитрий Махонин.
Новые автобусы отправятся в Бардымский, Гайнский, Ильинский, Кишертский, Косинский, Кочевский, Куединский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Чайковский, Чердынский, Чусовской и Юсьвинский округа. Всего автобусы марки ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УАЗ будут переданы в 21 территорию. С помощью нового транспорта заменят автобусы 2015 и частично 2016 года выпуска. Поставку транспорта каждый год проводит Минпромторг России.
Губернатор сообщил также, что в 2024 году на краевые средства были закуплены 10 автомобилей для решения задачи выездов педагогов и узких специалистов в структурные подразделения школ. 3 декабря были вручены ключи от 6 внедорожников LADA Niva Travel, еще 4 LADA Granta уже поставлены в образовательные учреждения.
«У нас есть хорошая традиция — в конце года вручать ключи от новых школьных автобусов. Важно, чтобы качество образования было на одном уровне, независимо проживет ребенок в краевой столице, окружном центре или в самом небольшом селе», — прокомментировал губернатор.
И рассказал о том, что покупкой нового автотранспорта улучшение условий доставки ребят в сельские школы не заканчивается. При поддержке Президента, Федерации и краевого Правительства в территориях обновляют школьные остановки, и проводят ремонт школьных дворов.
Некоторые школы получили в распоряжение сразу несколько автобусов. Так, директор школы в Лобаново Наталия Наугольных рассказала о том, что её вручили ключи от двух транспортных средств.
«У нас достаточно большая школа — 4 корпуса, в которых учатся свыше 1,8 тыс. ребят, порядка 300 детей у нас на подвозе из ближайших деревень от села Лобаново. Пополнение новыми автобусами мы ждали с нетерпением», — добавила она.
В Министрестве образования и науки Прикамья рассказали, что всего в регионе работает 711 автобусов, которые подвозят до школ больше 23 тысяч школьников. В этом году дополнительно выделили средства на закупку автомобилей для техникумов и колледжей, чтобы решить задачу подвоза студентов и преподавателей к месту проведения учёбы и производственной практики и для участия во выездных мероприятиях разного формата — семинарах, чемпионатах, демоэкзаменах, экскурсиях и слётах студенческих объединений. В 2024 году закуплено 4 газели и 2 автомобиля. В 2025 году закупка будет продолжена.