Ключи от 49 школьных автобусов вручил директорам сельских школ губернатор

В Министрестве образования и науки Прикамья рассказали, что всего в регионе работает 711 автобусов, которые подвозят до школ больше 23 тысяч школьников. В этом году дополнительно выделили средства на закупку автомобилей для техникумов и колледжей, чтобы решить задачу подвоза студентов и преподавателей к месту проведения учёбы и производственной практики и для участия во выездных мероприятиях разного формата — семинарах, чемпионатах, демоэкзаменах, экскурсиях и слётах студенческих объединений. В 2024 году закуплено 4 газели и 2 автомобиля. В 2025 году закупка будет продолжена.