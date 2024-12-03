В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет

«3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования», — говорится в сообщении.