«3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования», — говорится в сообщении.
В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.