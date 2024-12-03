В Уфе началась прямая линия с главой Башкирии

Руководитель региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» ответит на самые на актуальные вопросы жителей.
Посмотреть трансляцию прямой линии также можно на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Модераторами прямой линии с Радием Хабировым выступает главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов и ведущий АО ТРК «Башкортостан» Наиль Юнусов.
Задать вопрос руководителю республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на Госуслугах или через специальный раздел на официальном сайте Главы республики.
Прямая линия с Главой Башкортостана — одно из самых ожидаемых событий общественно-политической жизни республики, традиционно проходящих в конце года.
Несмотря на то, что прямая линия с руководителем региона проходит ежегодно, интерес общества к ней не ослабевает. Так, в 2022 году поступило 3345 обращений, организовано 2 телемоста, прозвучало 16 видеовопросов, 40 вопросов из зала, 41 вопрос из соцсетей.
Как сообщал Башинформ, в 2023 году в ходе прямого общения с жителями республики, продолжавшегося 3 часа 45 минут, Радий Хабиров ответил на более чем 50 вопросов в прямом эфире. На прямую линию поступило 4299 обращений в соцсетях, 216 видеообращений, 115 звонков в Ситуационный центр. Только по телеканалу БСТ трансляцию посмотрели около 900 тысяч человек. Все вопросы взяты на контроль, на них даны ответы.