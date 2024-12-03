В Уфе началась прямая линия с главой Башкирии

Как сообщал Башинформ, в 2023 году в ходе прямого общения с жителями республики, продолжавшегося 3 часа 45 минут, Радий Хабиров ответил на более чем 50 вопросов в прямом эфире. На прямую линию поступило 4299 обращений в соцсетях, 216 видеообращений, 115 звонков в Ситуационный центр. Только по телеканалу БСТ трансляцию посмотрели около 900 тысяч человек. Все вопросы взяты на контроль, на них даны ответы.