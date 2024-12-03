Порт-Сент-Луси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Южной Кореи ввел военное положение

Глава южнокорейского государства заявил, что в стране может быть парализована власть из-за попыток импичмента.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, сообщает агентство Рёнхап.

По информации этого СМИ, глава государства ночью провел экстренное совещание. Затем он заявил, что есть угроза парализации власти из-за попыток проведения процедуры импичмента в его отношении.

Ранее масс-медиа сообщали, что кампания за импичмент действующего президента Южной Кореи шла еще летом нынешнего года. Юн Сок Ёля обвинили, в том числе, в коррупции, а также в обострении отношений с КНДР.

Юн Сок Ёль занимает пост президента в южнокорейском государстве с мая 2022 года. Он имеет большой стаж службы в прокуратуре, а также занимал должность генпрокурора в 2019—2021 годах.

В Республике Корея президент назначает главу правительства, а также министров (но кандидатуры требуют согласия парламента). Кроме того, он имеет статус верховного главнокомандующего.