Президент Южной Кореи ввел военное положение

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, сообщает агентство Рёнхап.
По информации этого СМИ, глава государства ночью провел экстренное совещание. Затем он заявил, что есть угроза парализации власти из-за попыток проведения процедуры импичмента в его отношении.
Ранее масс-медиа сообщали, что кампания за импичмент действующего президента Южной Кореи шла еще летом нынешнего года. Юн Сок Ёля обвинили, в том числе, в коррупции, а также в обострении отношений с КНДР.
Юн Сок Ёль занимает пост президента в южнокорейском государстве с мая 2022 года. Он имеет большой стаж службы в прокуратуре, а также занимал должность генпрокурора в 2019—2021 годах.
В Республике Корея президент назначает главу правительства, а также министров (но кандидатуры требуют согласия парламента). Кроме того, он имеет статус верховного главнокомандующего.