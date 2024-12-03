30 ноября газета The Times писала, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. В статье говорится, что почти три года спустя, как украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом. Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.