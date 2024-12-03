Порт-Сент-Луси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парламент Южной Кореи блокировали вход после введения военного положения

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы после объявления президентом военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что в парламент отправился его председатель У Вон Сик.

Оппозиция назвала решение президента противоречащим конституции. Демократическая партия «Тобуро» решила созвать депутатов.