В парламент Южной Кореи блокировали вход после введения военного положения

Ранее сообщалось, что в парламент отправился его председатель У Вон Сик.
Оппозиция назвала решение президента противоречащим конституции. Демократическая партия «Тобуро» решила созвать депутатов.
СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы после объявления президентом военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Ранее сообщалось, что в парламент отправился его председатель У Вон Сик.
Оппозиция назвала решение президента противоречащим конституции. Демократическая партия «Тобуро» решила созвать депутатов.