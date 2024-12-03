Глава Демпартии Южной Кореи назвал решение о военном положении неконституционным

Начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, назначенный командующим после введения военного положения, на время действия этого режима ввел запрет на деятельность Национального собрания, политических партий и объединений, а также проведение митингов. Кроме того, по данным Рёнхап, подлежат контролю все средства массовой информации и публикации.