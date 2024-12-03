Глава Демпартии Южной Кореи назвал решение о военном положении неконституционным

«Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием и мечами скоро будут контролировать страну», — цитирует его агентство Yonhap.
По словам Ли Чжэ Мёна, решение президента является неконституционным и направлено «против народа».
Вместе с тем руководство партии вызвало своих депутатов в парламент после решения Юн Сок Ёля.
Как отмечается, им поручено провести собрания для обсуждения и начала процедур по отмене военного положения. Вместе с тем, по данным Yonhap, вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.
Начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, назначенный командующим после введения военного положения, на время действия этого режима ввел запрет на деятельность Национального собрания, политических партий и объединений, а также проведение митингов. Кроме того, по данным Рёнхап, подлежат контролю все средства массовой информации и публикации.