Вячеслав Федорищев о «Елке желаний»: «Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые мы обязательно исполним»

«У нас много добрых новогодних инициатив. Праздновать мы не будем, не время для праздников. Идет специальная военная операция. Но можно делать добрые дела, особенно для тех, кто нуждается в эмоциональной поддержке. Мы сейчас над разными новогодними проектами работаем. Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые в первую очередь по тем или иным направлениям нуждаются в поддержке. Мы формируем такие елки, на каждой будет по 63 желания. Эти елки мы передадим тем, кто хочет. Знаю, что крупнейшие налогоплательщики их уже запросили. Знаю, что каждый из вас — успешный в своем виде деятельности, кто-то в бизнесе, кто-то в политике. Кто сколько может на себя взять такого рода ответственность, столько и возьмет. Мы договорились о том, что это будет абсолютно конфиденциально», — сказал Вячеслав Федорищев.