Лидер южнокорейской оппозиции прокомментировал введение военного положения

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Лидер главной оппозиционной Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал введение президентом военного положения антиконституционным, сообщило агентство Рёнхап.
«Объявление о введении военного положения Юн Сок Ёлем является незаконным, антиконституционным и антинародным», — приводит агентство слова председателя Объединенной демократической партии.
Он также заявил, что это превратит Южную Корею из «государства, в котором правит прокуратура, в государство, в котором правит армия» и призвал не допустить этого.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.