Радий Хабиров озвучил средний уровень зарплаты в Башкирии

«Это связано с более интенсивным развитием экономики, обрабатывающей промышленности. Предприятия обрабатывающей промышленности и “оборонки” предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей. Средняя же зарплата по региону составляет порядка 66 тыс. рублей. У нас действует целый ряд мер поддержки для врачей, учителей, работников культуры и других специалистов. Слава богу, миграционная политика изменилась в нашу пользу, к нам приезжают больше людей, чем уезжают. Очень важно: сильно изменилось и сальдо молодежи — учиться приезжают тоже больше, чем уезжают в другие субъекты. Общее число выпускников 11-х классов и число бюджетных мест практически совпадают. Каждый выпускник имеет возможность на бюджетное место попасть. При этом по уровню средней зарплаты среди других регионов страны мы не на первых ролях, балансируем между 35−40 местом. Поэтому есть куда стремиться. Полагаю, зарплаты у нас так и будут расти», — сказал Хабиров.