Глава Башкирии ответил на вопрос о Путине

«Вы понимаете, что приезд Путина — это всегда большая ответственность и большие задачи. Крайний визит президента в Уфу был связан с открытием в Уфе форума “Россия — спортивная держава”. Мы тогда открывали два объекта и много времени провели с ним в дороге, пока ехали. Я рассказывал ему, как обстоят дела в республике. Это был абсолютно спокойный разговор, — отметил Радий Хабиров. — Я доложил, что республика стоит на рельсах поддержки СВО. Прозвучала просьба, что надо поддерживать ребят, прилагать для этого все силы».