Глава Башкирии ответил на вопрос о Путине

Об этом в ходе прямой линии заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос «Башинформа» о его впечатлении от общения с Владимиром Путиным.
Как отметил Радий Хабиров, глава государства — очень внимательный и приятный в общении человек.
«Вы понимаете, что приезд Путина — это всегда большая ответственность и большие задачи. Крайний визит президента в Уфу был связан с открытием в Уфе форума “Россия — спортивная держава”. Мы тогда открывали два объекта и много времени провели с ним в дороге, пока ехали. Я рассказывал ему, как обстоят дела в республике. Это был абсолютно спокойный разговор, — отметил Радий Хабиров. — Я доложил, что республика стоит на рельсах поддержки СВО. Прозвучала просьба, что надо поддерживать ребят, прилагать для этого все силы».
Помимо этого в ходе личного общения с главой государства обсуждалось экономическое развитие региона, АПК, социальная сфера и другие отрасли.
«Республика — это опорный регион России. Мы обсуждали все, что касалось жизни нашей республики, все ее стороны. Президент страны всегда с глубочайшим уважением относится к жителям нашей республики, это просто надо видеть и слышать», — резюмировал Радий Хабиров.
Как сообщал Башинформ, в Уфе сейчас идет Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» ответит на самые актуальные вопросы жителей.