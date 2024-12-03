В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ

«Все СМИ и печатные издания попадают под контроль Командования военным положением… Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация», — говорится в указе № 1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.