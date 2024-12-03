В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ

«Все СМИ и печатные издания попадают под контроль Командования военным положением… Любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему или направленные на совершение переворота, запрещаются, запрещены фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, лживая агитация», — говорится в указе № 1 Командования военным положением, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.