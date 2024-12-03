Матвиенко попросила разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала Минздраву России провести широкую разъяснительную работу с медицинскими организациями в регионах по вопросу перехода на обязательные клинические рекомендации, которые должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами, но напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя», — сказала спикер Совфеда в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями.
Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в свою очередь заявил, что по вопросу клинических рекомендаций была проведена встреча с медицинской общественностью. «Готовим сейчас дополнительные предложения, в том числе по корректировке законодательства, если это потребуется, работу проводим и продолжим ее проводить», — уточнил он.
Соответствующую тему на заседании подняла вице-спикер СФ Инна Святенко, которая отметила, что согласно обновленному закону «Об охране здоровья граждан в РФ» медицинским организациям с 1 января 2025 года необходимо перейти к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. «Важно отметить, чтобы правительство и Минздрав провели в декабре текущего года селектор о готовности регионов к реализации клинических рекомендаций», — также подчеркнула Святенко.
Статья о клинических рекомендациях появилась в законе «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. В соответствии с ней медицинская помощь гражданам (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендациями (КР) начиная с 2024 года. Согласно поправкам, принятым в закон в декабре 2023 года, переходный период для медицинских организаций по оказанию медицинской помощи на основе КР был продлен до 1 января 2025 года.