Матвиенко попросила разъяснить регионам переход на клинические рекомендации

«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами, но напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя», — сказала спикер Совфеда в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями.