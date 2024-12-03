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Учения с применением ракет «Циркон» и «Калибр» прошли в Средиземном море

Российская армия в рамках учений на востоке Средиземного моря выполнила стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и произвела пуск крылатой ракеты «Калибр» по морской мишени. Об этом сообщает Минобороны.

«Назначенные цели поражены прямыми попаданиями», — говорится в публикации.

Помимо этого расчет ракетного комплекса «Бастион» выполнил боевой пуск крылатой ракеты «Оникс» с берега.

Учения организовали для отработки совместных действий Военно-Морского флота и Воздушно-космических сил России, уточнило военное ведомство. В маневрах приняли участие экипажи фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», а также дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск».

Всего в учениях были задействованы свыше 1 тыс. военнослужащих, десять кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России, и береговой ракетный комплекс «Бастион».

Ранее в Китае объяснили цель совместного патрулирования с Воздушно-космическими силами России. Представитель китайского Министерства обороны назвал подобные операции рутинными задачами. Воздушное патрулирование военные двух стран провели с 29 по 30 ноября в Японском море и в западной части Тихого океана.

учения