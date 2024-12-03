Учения с применением ракет «Циркон» и «Калибр» прошли в Средиземном море

Ранее в Китае объяснили цель совместного патрулирования с Воздушно-космическими силами России. Представитель китайского Министерства обороны назвал подобные операции рутинными задачами. Воздушное патрулирование военные двух стран провели с 29 по 30 ноября в Японском море и в западной части Тихого океана.