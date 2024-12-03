Учения с применением ракет «Циркон» и «Калибр» прошли в Средиземном море

«Назначенные цели поражены прямыми попаданиями», — говорится в публикации.
Помимо этого расчет ракетного комплекса «Бастион» выполнил боевой пуск крылатой ракеты «Оникс» с берега.
Учения организовали для отработки совместных действий Военно-Морского флота и Воздушно-космических сил России, уточнило военное ведомство. В маневрах приняли участие экипажи фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко», а также дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск».
Всего в учениях были задействованы свыше 1 тыс. военнослужащих, десять кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России, и береговой ракетный комплекс «Бастион».
Ранее в Китае объяснили цель совместного патрулирования с Воздушно-космическими силами России. Представитель китайского Министерства обороны назвал подобные операции рутинными задачами. Воздушное патрулирование военные двух стран провели с 29 по 30 ноября в Японском море и в западной части Тихого океана.