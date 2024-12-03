В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

«Все это выглядит как сотрясение воздуха, большинство мировых экспертов признает, что санкции не привели к ожидаемому результату — в России все работает, как прежде, и социального взрыва, на который, в том числе, был расчет, добиться тоже не удалось. Мы потеряли счет пакетам, и новость эта, похоже, для американской публики — мол, у демократов все еще есть порох в пороховницах, пусть и проиграли все и вся, но на Россию еще способны огрызаться», — сказал Журавлев.