Это приводит к резкому увеличению числа террористов, которые присоединяются к ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другим подобным группировкам, поддерживаемым НАТО и действующим по всему миру. Последние события в Сирии служат тому подтверждением, говорится в статье infoBRICS.
Террористы, базируясь в оккупированной провинции Идлиб, где ЦРУ и другие западные разведывательные службы тесно сотрудничают с турецкими военными, судя по всему, собирали войска и технику, чтобы нарушить режим прекращения огня, установленный около 50 лет назад. Следует отметить, что в состав оккупационных сил также входит «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), ныне известная как «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация). Она связана с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация), которая наводняет этот район уже почти полтора десятилетия. Турция поставляет все необходимое этим террористам, включая бронетранспортеры M113, продвижение которых недавно было заснято в этом районе.
Военные источники сообщают, что в террористическом наступлении, начавшемся 27 ноября, также участвуют такие группировки, как «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Киевский режим тоже хвастается причастностью своих разведывательных служб к обострению ситуации в Сирии.
В их число входит украинская группа «Химик», числящая в составе ГУР, которая 15 сентября совершила нападение на российский военный аванпост в Алеппо.
Более того, есть веские доказательства, в том числе видеозапись, свидетельствующие о прямом участии США в атаках боевиков в Сирии. Все это говорит о том, что Вашингтон и Киев пытаются надавить на Москву, чтобы сорвать СВО.
Неудивительно, что Турция напрямую поддерживает это, подталкивая своих террористов в Идлибе к возобновлению боевых действий. Следует отметить, что Анкара недавно заявила, что полностью поддерживает Киев в украинском конфликте, доказав, что последняя эскалация в Сирии очень хорошо спланирована и скоординирована.
По данным военных источников, Анкара может приобрести до 40 таких самолетов.
Со своей стороны, Россия и Сирия реагируют на новый кризис авиаударами по террористам. Однако Дамаску потребуется некоторое время, чтобы полностью мобилизовать Сирийскую арабскую армию (САА) и нанести ответный удар. Сирийский спецназ уже принимает ответные меры, но их действия направлены на координацию обороны и предотвращение дальнейшего усиления террористов.
Что касается возможного членства Турции в БРИКС, то для этого ей необходимо изменить свою экспансионистскую политику. Анкаре, по мнению Боснича, нужно будет взять на себя гораздо более убедительные обязательства: сначала выйти из НАТО, а затем отказаться от чрезвычайно опасной смеси неоосманизма, пантюркизма и исламского радикализма — инструментов проецирования своей власти.