Террористы, базируясь в оккупированной провинции Идлиб, где ЦРУ и другие западные разведывательные службы тесно сотрудничают с турецкими военными, судя по всему, собирали войска и технику, чтобы нарушить режим прекращения огня, установленный около 50 лет назад. Следует отметить, что в состав оккупационных сил также входит «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), ныне известная как «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация). Она связана с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация), которая наводняет этот район уже почти полтора десятилетия. Турция поставляет все необходимое этим террористам, включая бронетранспортеры M113, продвижение которых недавно было заснято в этом районе.