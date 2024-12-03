Что известно о введении военного положения в Южной Корее

Правящая партия и оппозиция осудили это решение. Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Объявление военного положения
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения», сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию главы государства.
Мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР, говорится в сообщении.
В качестве причины он указал на попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.
Объявление стало неожиданным, отмечают СМИ.
По данным агентства Yonhap, министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён посоветовал президенту ввести военное положение.
Начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим после введения военного положения.
Реакция
Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал объявление президентом Южной Кореи военного положения ошибкой, сообщило агентство Yonhap.
Оппозиция назвала решение президента противоречащим конституции. Демократическая партия «Тобуро» решила созвать депутатов.
Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.
Сообщалось, что в парламент отправился его председатель У Вон Сик.
Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль созывает совещание высокопоставленных чиновников, сообщило Yonhap.