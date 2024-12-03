Южнокорейский генерал объявил о приостановке работы парламента и партий

После объявления Юн Сок Ёлем военного положения Демократическая партия (170 голосов из 300) призвала всех своих членов срочно собраться в Национальном собрании. Ее лидер Ли Джэ Мён назвал действия президента неконституционными и незаконными. «Пожалуйста, быстро приходите к Национальному собранию. Пожалуйста, защитите последний бастион демократии. Скоро этой страной будут править танки, бронетехника и солдаты с оружием», — сказал он в обращении к гражданам.