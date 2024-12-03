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Южнокорейский генерал объявил о приостановке работы парламента и партий

Начальник штаба южнокорейской армии генерал Пак Ан Су, объявленный президентом Юн Сок Ёлем командующим военным положением, заявил о приостановке работы парламента и политических партий в стране, передает Yonhap.

Источник: AP 2024

«Работа Национального собрания, местных советов, политических партий, политических объединений и митинги запрещены. Запрещена вся политическая деятельность, включая протесты», — приводит агентство заявление генерала.

О введении военного положения ранее этим днем объявил Юн Сок Ёль. Он связал это с действиями членов Нацсобрания, в том числе попытками объявить импичмент 22 правительственным чиновников и намерением сократить бюджет следующего года на рекордные 4,1 триллиона вон (около $3 млрд).

После заявления главы государства Министерство обороны Южной Кореи сообщило о проведении совещаний ключевых командующих всех вооруженных сил и издании инструкций по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил.

Помимо запрета на работу Нацсобрания и партий генерал также заявил, что под запрет попадут «любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему», а также «фейковые новости, манипулирование общественным мнением и ложная пропаганда». «Все средства массовой информации и публикации подлежат контролю в соответствии с военным положением», — добавил Пак.

Нарушители постановления, по его словам, могут быть арестованы, задержаны, обысканы и задержаны без ордера в соответствии со ст. 9 «Закона о военном положении Республики Корея» и будут наказаны в соответствии со ст. 14 «Закона о военном положении».

Основанием для введения военного положения является ст. 77 Конституции Республики Корея. В ней говорится, что президент может объявить военное положение в случае войны, инцидента, эквивалентного чрезвычайному положению, когда это необходимо для реагирования на военные нужды или для поддержания общественного порядка или благосостояния силой.

В то же время ст. 73−2 «Закона о Национального собрания» гласит: «Если спикер определит, что проведение пленарного заседания затруднено в обычном порядке из-за стихийного бедствия и т. д., он/она может открыть пленарное заседание посредством удаленной видеоконференции, согласовав представительный член каждой переговорной группы».

При объявлении военного положения судебная система или свобода слова, публикаций, собраний и ассоциаций могут быть ограничены в соответствии с действующим законодательством. Ст. 77 Конституции гласит, что в случае объявления президентом военного положения, он должен незамедлительно уведомить об этом Нацсобрание. Если Нацсобрание большинством присутствующих депутатов призывает к отмене военного положения, президент должен отменить объявленное военное положение.

С момента создания правительства Кореи в 1948 году военное положение объявлялось в общей сложности 16 раз. Из них уже в Южной Корее, после разделения с Северной — 12 раз.

После объявления Юн Сок Ёлем военного положения Демократическая партия (170 голосов из 300) призвала всех своих членов срочно собраться в Национальном собрании. Ее лидер Ли Джэ Мён назвал действия президента неконституционными и незаконными. «Пожалуйста, быстро приходите к Национальному собранию. Пожалуйста, защитите последний бастион демократии. Скоро этой страной будут править танки, бронетехника и солдаты с оружием», — сказал он в обращении к гражданам.

Лидер второй по величине партии «Сила народа» (108 голосов) Хан Дон Хун также назвал «неправильным» решение президента об объявлении военного положения. Он пообещал остановить его действие «вместе с народом».

Материал дополняется.

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