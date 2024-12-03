Хабиров ответил на вопрос, когда достроят школу в Затоне в Уфе

«В Затоне идет большая застройка, много молодых семей. Школа построена на 96%, она на 1500 учащихся. Школа строится по концессии, концессионеры строили такие по всей России. В итоге один сидит в изоляторе, другой в иностранном государстве. Оттуда очень сложно решить этот вопрос. Мы ведем переговоры, там еще и банк участвует. Школу должны были сдать в этом году. Но из-за сложностей, вызванных недобросовестными участниками процесса, срок пришлось отложить. Если мы уйдем с ними дальше в суды, то это затянется на долгое время», — сообщил глава республики.