Президент Молдовы получила верительные грамоты послов четырех государств

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду получила верительные грамоты от назначенных послов четырех стран.
Свои аккредитации главе Молдовы вручили Рафаэль де Мелло Видал (Бразилия), Хулио Антонио Браво Иубини (Чили), Мутаз А. Хасавнех (Иордания) и Турки бин Абдулла З. Аль-Махмуд (Катар).
«Во время официальной церемонии глава государства пожелала дипломатическим представителям удачи в их дальнейшей работе и подчеркнула важность развития двусторонних отношений с каждой страной», — говорится в сообщении пресс-службы президента.