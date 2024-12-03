Глава Башкирии: «Если что-то пообещал — нужно выполнять»

— Мои поездки носят не туристический характер, — рассказал руководитель республики. — Когда тебя окружают люди, которые надеются на тебя, здесь нельзя давать слабину и если ты что-то обещал, то надо исполнять. Со мной всегда ездит куратор из администрации главы. Каждый мой выезд — это поручение.