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Глава Башкирии: «Если что-то пообещал — нужно выполнять»

Глава Башкирии Радий Хабиров во время прямой линии 3 декабря подчеркнул, что все поручения, которые он дает, выполняются.

Он добавил, что «если что-то пообещал — нужно выполнять».

— Мои поездки носят не туристический характер, — рассказал руководитель республики. — Когда тебя окружают люди, которые надеются на тебя, здесь нельзя давать слабину и если ты что-то обещал, то надо исполнять. Со мной всегда ездит куратор из администрации главы. Каждый мой выезд — это поручение.

Он отметил, что выезжает лично, чтобы знать ситуацию изнутри, пообщаться с людьми. За исполнением поручений следят сотрудники контрольного управления администрации главы РБ.

— Сейчас достаточное количество поручений в работе, некоторые из них я давал еще в 2019—2020 годах. До них руки «дошли» только сейчас, — констатировал Радий Хабиров. — Но самое главное, что их не забывают и не снимают с контроля. Люди это знают, поэтому верят и готовы потерпеть.