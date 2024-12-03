Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее

Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», — говорится в сообщении посольства.
Там отметили, что диппредставительство следит за развитием ситуации.