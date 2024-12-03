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Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посольство России в Южной Корее следит за развитием ситуации в республике в свете объявления там военного положения и в своем Telegram-канале призывает соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

Источник: AP 2024

Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», — говорится в сообщении посольства.

Там отметили, что диппредставительство следит за развитием ситуации.