Захарова задала вопрос странам Прибалтики о санкциях против властей Южной Кореи

Захарова прокомментировала решение стран Прибалтики ввести санкции против руководства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее мнению, власти Южной Кореи не столкнутся с аналогичными санкциями за объявление в стране военного положения.