Захарова задала вопрос странам Прибалтики о санкциях против властей Южной Кореи

«Что на этот счет решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула?» — высказалась представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова прокомментировала решение стран Прибалтики ввести санкции против руководства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее мнению, власти Южной Кореи не столкнутся с аналогичными санкциями за объявление в стране военного положения.
Ранее МИД Южной Кореи созвал совещание в связи с военным положением. Как сообщается, министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель созвал совещание высокопоставленных чиновников.