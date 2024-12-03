Большинство министров Башкирии сохранят свои кресла

Как пояснил Глава Башкирии, есть ряд небольших нюансов. В частности, сейчас большинство министров в соответствии с законодательством проходят процедуру согласования в аналогичных федеральных министерствах. Почти все они продолжат свою работу в новом составе правительства, поскольку справляются с поставленными задачами.