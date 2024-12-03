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Большинство министров Башкирии сохранят свои кресла

Никакого вакуума исполнительной власти в Башкирии нет. Об этом заявил в ходе прямой линии руководитель региона Радий Хабиров, отвечая на вопрос, почему все республиканские министры сейчас работают с приставкой и. о.

Источник: Башинформ

Как пояснил Глава Башкирии, есть ряд небольших нюансов. В частности, сейчас большинство министров в соответствии с законодательством проходят процедуру согласования в аналогичных федеральных министерствах. Почти все они продолжат свою работу в новом составе правительства, поскольку справляются с поставленными задачами.

«Потерпите совсем немного. В самое скорое время новый состав правительства будет утвержден», — добавил Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, в Уфе сейчас идет Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» ответит на самые актуальные вопросы жителей.