Большинство министров Башкирии сохранят свои кресла

Как пояснил Глава Башкирии, есть ряд небольших нюансов. В частности, сейчас большинство министров в соответствии с законодательством проходят процедуру согласования в аналогичных федеральных министерствах. Почти все они продолжат свою работу в новом составе правительства, поскольку справляются с поставленными задачами.
«Потерпите совсем немного. В самое скорое время новый состав правительства будет утвержден», — добавил Радий Хабиров.
Как сообщал Башинформ, в Уфе сейчас идет Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» ответит на самые актуальные вопросы жителей.