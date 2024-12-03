На улицах Сеула появилась военная техника

Военное положение в стране ввел президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявив о решении в телевизионном обращении. Причиной стал его конфликт с парламентскими партиями. После заявления главы государства Министерство обороны Южной Кореи сообщило о проведении совещаний ключевых командующих всех вооруженных сил и издании инструкций по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил. Командующим после введения военного положения стал Пак Ан Су.