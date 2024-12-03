На улицах Сеула появилась военная техника

Над улицами столицы летят боевые вертолеты.
Как пишет Donga, военные пытаются проникнуть в главное здание Национального собрания (парламента) страны. Депутаты и их помощники блокируют вход в здание. По данным Chosun, когда граждане пытались оказывать сопротивление, некоторые из военных держали их под прицелом. Солдаты кричали: «Пожалуйста, убирайтесь».
Военное положение в стране ввел президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявив о решении в телевизионном обращении. Причиной стал его конфликт с парламентскими партиями. После заявления главы государства Министерство обороны Южной Кореи сообщило о проведении совещаний ключевых командующих всех вооруженных сил и издании инструкций по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил. Командующим после введения военного положения стал Пак Ан Су.
По решению военных, деятельность парламента и политических партий запрещена, а СМИ и издательства будут находиться под контролем командования военного положения.
Генерал Пак также предупредил, что нарушители военного положения могут быть арестованы, задержаны, обысканы и задержаны без ордера в соответствии со ст. 9 «Закона о военном положении Республики Корея» и будут наказаны в соответствии со ст. 14 «Закона о военном положении».