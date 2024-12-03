YTN: в Южной Корее собрались протестующие после ввода военного положения

По его данным, на месте собрались уже несколько сотен человек, люди продолжают прибывать. Пока ситуация относительно спокойная, стычек с охраняющими ворота полицейскими не зафиксировано. Собравшиеся скандируют лозунги против действий президента Юн Сок Ёля, призывая его отменить военное положение и уйти в отставку.
Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён назвал неконституционным решение президента Юн Сок Ёля о введении в стране военного положения. Руководство партии вызвало своих депутатов в парламент, однако, судя по всему, попасть в здание парламента они не могут.
Начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, назначенный командующим после введения военного положения, на время действия этого режима ввел запрет на деятельность Национального собрания, политических партий и объединений, а также проведение митингов. Кроме того, по данным YTN, подлежат контролю все средства массовой информации и публикации. Фактически речь идет о введении военной цензуры.