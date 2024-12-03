YTN: в Южной Корее собрались протестующие после ввода военного положения

По его данным, на месте собрались уже несколько сотен человек, люди продолжают прибывать. Пока ситуация относительно спокойная, стычек с охраняющими ворота полицейскими не зафиксировано. Собравшиеся скандируют лозунги против действий президента Юн Сок Ёля, призывая его отменить военное положение и уйти в отставку.