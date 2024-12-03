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Reuters: США находятся в контакте с Южной Кореей по поводу военного положения

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американская администрация находится в контакте с властями Республики Корея после объявленного в этой стране военного положения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, американские власти пристально наблюдают за развитием ситуации.

В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС о комментарии.