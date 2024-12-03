Военное положение в Южной Корее последний раз объявляли 44 года назад

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения». В качестве причин он указал на попытки оппозиции объявить импичмент некоторым прокурорам и ее отказ от предложений кабмина по бюджету. Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» вызвала своих депутатов в парламент.