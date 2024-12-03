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Военное положение в Южной Корее последний раз объявляли 44 года назад

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Военное положение, объявленное президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, стало первым за 44 года. Это отмечает газета The Korea Herald.

Источник: AP 2024

По ее информации, в последний раз военное положение объявляли после демократического восстания 18 мая 1980 года против южнокорейского военного правительства.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения». В качестве причин он указал на попытки оппозиции объявить импичмент некоторым прокурорам и ее отказ от предложений кабмина по бюджету. Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» вызвала своих депутатов в парламент.

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» вызвала своих депутатов в парламент.

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