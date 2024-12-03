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Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке.

Источник: РИА "Новости"

«Слухи о моей отставке начались 12 октября 2018 года, видимо, они радуют кого-то. Я отношусь к ним как к части публичной работы».

Так прокомментировал Радий Хабиров во время прямой линии вопрос о слухах по поводу его отставки с должности Главы Башкортостана.

«Слухам вообще верить нельзя никогда. Они мешают жить. Но есть определенные силы, которые пытаются внести дестабилизацию в том числе и в мою работу. К слухам я отношусь как к неизбежной части моей работы, когда ты находишься на высокой публичной должности. Я же не могу комментировать каждый раз слухи о моей отставке. Пора наверное уже привыкнуть, что я никуда не ухожу и продолжаю свою работу в республике», — сказал Радий Хабиров.