Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке.

«Слухам вообще верить нельзя никогда. Они мешают жить. Но есть определенные силы, которые пытаются внести дестабилизацию в том числе и в мою работу. К слухам я отношусь как к неизбежной части моей работы, когда ты находишься на высокой публичной должности. Я же не могу комментировать каждый раз слухи о моей отставке. Пора наверное уже привыкнуть, что я никуда не ухожу и продолжаю свою работу в республике», — сказал Радий Хабиров.