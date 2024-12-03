Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

ПЕРМЬ, 3 дек — РИА Новости. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал в ходе прямой линии с жителями слухи о своей отставке, опровергнув их.
Во время разговора с местными жителями прозвучал вопрос о слухах про якобы грядущую отставку Хабирова.
«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться. Слухи об отставке начались с 12 октября 2018 года (сразу после начала работы главы региона на предыдущем сроке — ред.). Это естественный процесс… Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация. Когда ты находишься на высокой публичной должности, то, что про тебя придумывают, — часть работы», — рассказал Хабиров во время прямой линии с жителями во вторник.
Глава Башкирии отметил, что пора привыкнуть, что он никуда не уходит. Также он добавил, что в скором времени завершится работа по формированию правительства республики, при этом Андрей Назаров остается премьер-министром.
«Правительство в прошедший период моей работы достаточно хорошо справилось с задачами, которые возникали, в очень нестандартных условиях приходилось действовать, какие-то вызовы решать… Признателен за эту работу Андрею Геннадьевичу. Мы договорились, что он ее продолжит. У него есть и желание, и энергия работать, и опыт… Вакуума исполнительной власти нет, есть правительство, оно работает», — добавил Хабиров.
Правительство Башкирии ушло в отставку после инаугурации Радия Хабирова на новый срок в сентябре. Премьер, вице-премьеры и министры пока работают в статусе исполняющих обязанности.