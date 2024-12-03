Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться. Слухи об отставке начались с 12 октября 2018 года (сразу после начала работы главы региона на предыдущем сроке — ред.). Это естественный процесс… Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация. Когда ты находишься на высокой публичной должности, то, что про тебя придумывают, — часть работы», — рассказал Хабиров во время прямой линии с жителями во вторник.