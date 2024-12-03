Радий Хабиров оценил значение сельских клубов в Башкирии

С вопросом на Прямую линию с Главой РБ обратились жители села Староянзигитово Краснокамского района республики. Они отметили, что у них пока идет ремонт и коллективы перемещены в другие здания.
— К счастью, вопрос отопления и капитального ремонта решается благодаря вам, Радий Фаритович, министерству культуры и администрации Краснокамского района. Из фонда социальных целевых программ нам выделены на капитальный ремонт 8 миллионов рублей. Сейчас у нас прошла процедура аукциона, определился подрядчик и заключается контракт, — рассказала глава сельсовета Ирина Нигаматова. — Уважаемый Радий Фаритович, от имени жителей села Староянзигитово мы обращаемся к вам с просьбой помочь нам в приобретении современного оборудования. Мы уверены, что именно современное новое оборудование нам поможет развивать творческие способности наших жителей и культурных работников.
Радий Хабиров отметил, что буквально недавно был в Краснокамском районе, посмотрел ряд объектов промышленного производства.
— Мне очень понравилось, как работает ваш глава, Алексей Александрович Горбачёв. Вот, поэтому я с ним переговорю обязательно. И тем более, что мы каждый год выделяем средства для как раз покупки оборудования для культурных учреждений. Какую-то сумму мы найдем, может быть не всю.
Глава республики поблагодарил жителей за то, что они борются за свой Дом культуры и отметил, что там, где есть ДК, там, где есть социально-культурный центр на селе, — есть жизнь.
— Село у нас живет, люди живут на селе. Село — важная часть экономики, продовольствия и безопасности. Конечно, надо всё это делать! — подчеркнул Глава Башкирии.