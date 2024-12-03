Радий Хабиров оценил значение сельских клубов в Башкирии

— К счастью, вопрос отопления и капитального ремонта решается благодаря вам, Радий Фаритович, министерству культуры и администрации Краснокамского района. Из фонда социальных целевых программ нам выделены на капитальный ремонт 8 миллионов рублей. Сейчас у нас прошла процедура аукциона, определился подрядчик и заключается контракт, — рассказала глава сельсовета Ирина Нигаматова. — Уважаемый Радий Фаритович, от имени жителей села Староянзигитово мы обращаемся к вам с просьбой помочь нам в приобретении современного оборудования. Мы уверены, что именно современное новое оборудование нам поможет развивать творческие способности наших жителей и культурных работников.