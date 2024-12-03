В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

Автор напомнил, что истребитель Су-57 может применяться вне зоны действия противовоздушной обороны (ПВО) противника и уже был задействован в реальном боевом конфликте, однако степень участия самолета в этом могла бы быть и выше. «Тем не менее Су-57 хорошо показал себя в бою, особенно при нанесении ударов из-за горизонта, где предоставленные НАТО Украине системы ПВО не могут представлять угрозы для Су-57», — пишет эксперт.