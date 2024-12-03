Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря подписал указ № 451, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.