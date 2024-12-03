Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что институт президентства остается единственным легитимным органом власти в стране, и она должна добиться проведения в Грузии новых парламентских выборов.
Конституционный суд Грузии ранее во вторник не принял к рассмотрению иск Зурабишвили и 30 других политиков, требовавших признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными.
«Остается один конституционный легитимный институт. И это я. А также остается на другой стороне один человек, который осуществил полную узурпацию власти и установил насильственный режим, это Иванишвили (основатель правящей партии “Грузинская мечта” — ред.). Мы должны найти мирный выход из положения», — сказала Зурабишвили на брифинге.
Она считает, что власти Грузии должны прекратить насилие и послушать народ. «Моя ответственность — привести эту страну к новым выборам для легитимного избрания нового руководства», — заявила президент.
Зурабишвили добавила, что у неё не было надежды на справедливое решение Конституционного суда, но она надеялась на совесть работающих там судей. «Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи — ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась… В конституцию ударили ножом и разорвали ее», — заявила президент.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.