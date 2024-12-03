Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы

Зурабишвили добавила, что у неё не было надежды на справедливое решение Конституционного суда, но она надеялась на совесть работающих там судей. «Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи — ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась… В конституцию ударили ножом и разорвали ее», — заявила президент.