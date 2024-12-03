Столкновения у парламента и военная техника на улицах. Кадры из Сеула

Юн Сок Ёль связал введение военного положения с действиями депутатов Нацсобрания, в том числе попытками объявить импичмент 22 правительственным чиновникам и намерением сократить бюджет следующего года на рекордные 4,1 трлн вон (около $3 млрд). Он обвинил депутатов в потакании Северной Корее и намерении блокировать работу органов власти.