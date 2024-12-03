Столкновения у парламента и военная техника на улицах. Кадры из Сеула

Военные вывели технику на улицы Сеула и пытаются прорваться в парламент страны — депутаты могут отменить военное положение. Проход в здание блокируют сами депутаты и их помощники.
Генерал Пак Ан Су, которого президент назначил командовать военным положением, объявил о приостановке работы парламента и политических партий, а также о введении контроля над всеми СМИ в стране.
Юн Сок Ёль связал введение военного положения с действиями депутатов Нацсобрания, в том числе попытками объявить импичмент 22 правительственным чиновникам и намерением сократить бюджет следующего года на рекордные 4,1 трлн вон (около $3 млрд). Он обвинил депутатов в потакании Северной Корее и намерении блокировать работу органов власти.